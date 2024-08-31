Олег Браташ: «Не согласен, что СКА с Кузнецовым и «Локомотив» с Радуловым – фавориты. Один в поле не воин. Задача «Лады» на сезон – Кубок Гагарина»

Олег Браташ сообщил, что задача «Лады» на сезон – Кубок Гагарина.

«Как воспитанники «Ак Барса» Пайгин и Вафин? Не знаю, полную ли скорость показал Пайгин, но я надеюсь, что у него еще есть запас. Только чемпионат покажет, в чем мы в целом прибавили, а в чем сбавили (улыбается).

Совершенно не согласен с мнением, что СКА с Кузнецовым и «Локомотив » с Радуловым – фавориты предстоящего сезона. Один в поле не воин – и всегда так было, и сейчас уж тем более. Все зависит от командных действий, а не от одного игрока.

Экс-тренер «Ак Барса» Зубов улучшил большинство после Десяткова? У Зубова другие задачи. Какие конкретно, давайте обсуждать не будем – это внутренняя кухня. Мы работаем вместе и все, что мы производим – плод нашей совместной работы. Наша задача на сезон – Кубок Гагарина», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.