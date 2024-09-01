Паутов о самых неожиданных трансферах межсезонья: «Если не считать Кузнецова, то переход Радулова в «Локомотив». Не думал, что он туда поедет»

Юрий Паутов назвал самые неожиданные переходы межсезонья

«Если не считать Кузнецова , то переход Радулова в ярославский «Локомотив ». Этот трансфер меня удивил, не думал, что он туда поедет.

Возвращение Барабанова из-за океана в «Ак Барс ». Хотя этот переход был прогнозируемым.

И Бурдасов в «Барысе ». Я его там никак не представлял. Очень интересно, как он там сыграет, проявит себя. У них хороший состав подобрался», – сказал защитник «Куньлуня» Юрий Паутов.