Паутов о самых неожиданных трансферах межсезонья: «Если не считать Кузнецова, то переход Радулова в «Локомотив». Не думал, что он туда поедет»
Юрий Паутов назвал самые неожиданные переходы межсезонья
«Если не считать Кузнецова, то переход Радулова в ярославский «Локомотив». Этот трансфер меня удивил, не думал, что он туда поедет.
Возвращение Барабанова из-за океана в «Ак Барс». Хотя этот переход был прогнозируемым.
И Бурдасов в «Барысе». Я его там никак не представлял. Очень интересно, как он там сыграет, проявит себя. У них хороший состав подобрался», – сказал защитник «Куньлуня» Юрий Паутов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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