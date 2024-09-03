Радулов считает, что хоккей интереснее футбола: «У нас есть плей-офф, там гладкий чемпионат. В хоккее проиграл четыре матча – вылетел»

Александр Радулов сравнил Фонбет чемпионат КХЛ и Мир РПЛ

– А почему так крут «Зенит»? И почему СКА в КХЛ не может взять шесть титулов подряд? Ведь спонсор тот же, и Петербург тоже собирает на рынке лучших игроков.

– А я не знаю даже, как вам сказать. Наверное, у нас в КХЛ чуть другие правила в плане легионеров, количества матчей. И в хоккее есть плей-офф, тем более из четырех раундов. Такого в футболе нет, там идет гладкий чемпионат.

Команды идут себе и идут, набирают очки. Там потерял, здесь приобрел. А в хоккее проиграл четыре матча – и ты вылетел.

Мне кажется, что хоккей интереснее. Хотя футбол я тоже люблю, – сказал нападающий ярославского «Локомотива » Александр Радулов .