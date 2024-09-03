Серебряков о переезде СКА: «От нас ничего не зависит. Нам сказали, что будем играть в Ледовом. Это наш дом, где выигрывали кубки, и акустика намного лучше, чем на «СКА-Арене»

Никита Серебряков сравнил Ледовый дворец и «СКА-Арену»

СКА переехал на «СКА-Арену» по ходу минувшего сезона. В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Сезон-2024/25 петербургский клуб проведет в Ледовом дворце.

– Как отреагировали на то, что нужно было покинуть «СКА Арену» и вернуться в Ледовый?

– Ну как реагировать? От нас ничего не зависит. Нам сказали, что мы будем играть в Ледовом. Опять же, это наш дом, где СКА выигрывал много матчей, выигрывал кубки, поэтому, по сути, вернулись на свою домашнюю арену.

Естественно, все отреагировали хорошо. Все понимают, что мы уже все знаем, болельщики знают. Опять же, акустика намного лучше в Ледовом и слышно болельщиков намного лучше. Эмоционально это придает нам больше сил.

– Хотелось бы вновь сыграть на «СКА Арене»? Прочувствовать атмосферу, когда присутствует больше 20 тысяч человек?

– По акустике мне, например, больше нравится Ледовый. В плане акустики, поддержки, я считаю, лучше Ледовый. Опять же, это не от нас зависит. Нам сказали: «Будем играть в Ледовом – значит, будем играть в Ледовом».

Нам скажут играть на какой-нибудь другой арене – будем играть на другой. Для нас самое главное – выходить, играть, показывать свой лучший хоккей и выигрывать, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

Медведев о «СКА-Арене»: «Обнаружили ряд недостатков. Не будем действовать сломя голову. Будем делать так, чтобы арена была действительно лучшей в мире»

Роман Ротенберг: «СКА нужен качественный лед, как «Зениту» – качественный газон, в Ледовом у нас это есть. Хоккей – очень высокотехнологичный вид спорта, влияет все»