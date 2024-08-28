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  • Роман Ротенберг: «СКА нужен качественный лед, как «Зениту» – качественный газон, в Ледовом у нас это есть. Хоккей – очень высокотехнологичный вид спорта, влияет все»
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Роман Ротенберг: «СКА нужен качественный лед, как «Зениту» – качественный газон, в Ледовом у нас это есть. Хоккей – очень высокотехнологичный вид спорта, влияет все»

Роман Ротенберг высказался о влиянии качества льда на результаты команды.

Главный тренер петербургского клуба побеседовал с Геннадием Орловым в программе «Экспертиза» на «Радио Зенит». 

СКА переехал на «СКА-Арену» по ходу минувшего сезона. В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Сезон-2024/25 петербургский клуб проведет в Ледовом дворце. 

– Давайте вспомним прошлый чемпионат. Вы догоняли-догоняли – догнали и начали бить всех конкурентов. Потом такая серия травм, такое началось. Какие выводы?

– Мы шли на первом месте за два тура до финишной прямой. Вы прекрасно помните, что у нас была директива: мы переехали на «СКА-Арену». Это внесло много-много дополнительных забот нашей команде, нашим болельщикам, всем нам. И мы прошли этот путь непростой, мы стали сильнее.

Задача всегда у СКА – побеждать в каждой игре. И мы будем к этому стремиться и стремимся всегда. Уже многое выиграли, сейчас, в этом году, мы считаем, что мы максимально успешно поработали в межсезонье. Мы очень благодарны «Газпрому» за поддержку, Алексею Борисовичу Миллеру за то, что поддержка была оказана в межсезонье.

– На той, на новой арене лед был не совсем хорош. Так это или нет?

– Вы знаете, Геннадий Сергеевич, хоккей – это очень высокотехнологичный вид спорта. В хоккее все влияет. Сейчас, вы сами знаете, непростая ситуация для хоккеистов, например, заказ клюшек, заказ экипировки, коньки.

Мы находим все эти решения. И дальше, конечно, лед, воздух. Максимальное потребление кислорода, вы знаете, вся наша советская система основана на МПК. Спортсмены должны показывать высокий уровень потребления кислорода.

А когда возникают сложности с этим, с учетом вентиляции, льда, всего остального, того, что налаживается годами... Например, в Ледовом дворце, где мы сейчас играем, – мы очень рады играть в родном дворце, при родных болельщиках.

Мы понимаем, что когда меняется, например, качество льда... Вы прекрасно понимаете, футбольное поле, возьмем, например, газон. Насколько это важно? Это очень важно для качественного футбола.

Нашей команде нужен качественный лед, как и футбольному клубу «Зенит» нужен качественный газон. И он у нас есть в Ледовом дворце, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Медведев о «СКА-Арене»: «Обнаружили ряд недостатков. Не будем действовать сломя голову. Будем делать так, чтобы арена была действительно лучшей в мире»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Радио Зенит»
logoЗенит
logoСКА
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром
logoАлексей Миллер
logoГеннадий Орлов
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
СКА-Арена
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