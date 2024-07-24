Ротенберг о возвращении СКА в Ледовый: «Мы и не собирались уезжать, у нас там база напротив. Мы долгие годы его обживали, сделали все по уму. Освещение, качество льда – там все идеально»
Роман Ротенберг высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец.
– С какими чувствами вы вернетесь в Ледовый дворец? Ведь «СКА-Арена» не будет задействована в новом сезоне.
– А мы и не уезжали из Ледового. Мы там победили в Кубке Харламова не далее как весной. Мы и не собирались оттуда уезжать. У нас там база напротив – «Хоккейный город».
Мы долгие годы обживали Ледовый дворец, сделали там все по уму. И освещение, и качество льда – там все идеально, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона.
В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны.
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В разы лучше и расположение, и логистика, и все остальное, но объект будет год минимум простаивать.
Финны к 2000 году Ледовый построили, так он до сих пор стоит. Наш же мега супер проект за миллиарды и 20 матчей не прожил.