Ротенберг о возвращении СКА в Ледовый: «Мы и не собирались уезжать, у нас там база напротив. Мы долгие годы его обживали, сделали все по уму. Освещение, качество льда – там все идеально»

Роман Ротенберг высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец.

– С какими чувствами вы вернетесь в Ледовый дворец? Ведь « » не будет задействована в новом сезоне.

– А мы и не уезжали из Ледового. Мы там победили в Кубке Харламова не далее как весной. Мы и не собирались оттуда уезжать. У нас там база напротив – «Хоккейный город».

Мы долгие годы обживали Ледовый дворец, сделали там все по уму. И освещение, и качество льда – там все идеально, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

« », сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона.

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны.

Почему СКА возвращается в «Ледовый»: летний пожар на «СКА-Арене» – одна из многих причин