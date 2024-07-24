Ротенберг о возвращении СКА в Ледовый: «Мы и не собирались уезжать, у нас там база напротив. Мы долгие годы его обживали, сделали все по уму. Освещение, качество льда – там все идеально»

Теги СКА КХЛ МХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец.

– С какими чувствами вы вернетесь в Ледовый дворец? Ведь «СКА-Арена» не будет задействована в новом сезоне.

– А мы и не уезжали из Ледового. Мы там победили в Кубке Харламова не далее как весной. Мы и не собирались оттуда уезжать. У нас там база напротив – «Хоккейный город».

Мы долгие годы обживали Ледовый дворец, сделали там все по уму. И освещение, и качество льда – там все идеально, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона.

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. 

Почему СКА возвращается в «Ледовый»: летний пожар на «СКА-Арене» – одна из многих причин

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24 комментария
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А Ска-арену так чисто по приколу построили, для рекорда)))
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А как же рекорды посещаемости?! Сразу переобулся назад.
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Просто к примеру, тюмень, нефтяная столица, 15 лет ждет новую арену и клуб в КХЛ,,а им только обещают, а эти с жиру бесятся кучу времени понастроили себе за счет Сибири.
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Он ,как обычно, смешон!!
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А никто ответственности за СКА Арену не несет.
В разы лучше и расположение, и логистика, и все остальное, но объект будет год минимум простаивать.

Финны к 2000 году Ледовый построили, так он до сих пор стоит. Наш же мега супер проект за миллиарды и 20 матчей не прожил.
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Ответ Кубаноид питерский
А Ска-арену так чисто по приколу построили, для рекорда)))
Шаман аншлаги будет собирать
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Йозе Переобуваньо
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Вот же чудик!
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Уникальный кубик льда возрастом в 20 млн лет не подошёл, значит
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Лёд за 60 млрд не соответствует качеству 🤣
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Он сам, походу, новую арену спалил, иначе его искреннего счастья от возвращения в Ледовый не объяснить. Или СКА арену бомбануло от этого чудилы и она огнем исторгнула чудище и его команду
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это прикол? захожу на рубрику хоккей,тут одни новости про Ротенберга!
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Ответ fewral
Как теперь рекорды посещаемости бить?)
На одной арене играют, на другой по телевизору смотрят. Вот тебе 35 тыс. зрителей, пындосам и не снились такие рекорды.
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Ответ Кубаноид питерский
А Ска-арену так чисто по приколу построили, для рекорда)))
Так Ромка любит рекорды ставить.
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так зачем ее тогда строили если главная команда города нехотела там играть? смысл?. или скоро 2ю команду в кхл сделают Динамо Спб?
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А зачем тогда строили, так рекорд установить, а потом спалить.тьфу. народ не обеднеет, еще строить будете ненужное .тьфу еще раз
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Больной человек
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Качество льда заслуживает отдельного пояснения)
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Как теперь рекорды посещаемости бить?)
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Если Хартвалл -арену перевезти домой, то у ска будет три стадиона!
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не долго музыка играла.
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🤡😂🤣😅.........
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А лёд там не из Арктики ,как на Ская-арене
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