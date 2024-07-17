Медведев о «СКА-Арене»: «Обнаружили ряд недостатков. Не будем действовать сломя голову. Будем делать так, чтобы арена была действительно лучшей в мире»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Спорт-Экспресс СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев высказался о решении СКА не играть на «СКА-Арене».

Петербургский клуб сообщил, что проведет предстоящий сезон КХЛ в Ледовом дворце.

«В предстоящем сезоне СКА будет играть только в Ледовом дворце. На новой арене мы уже провели регулярные игры, матчи плей-офф. Мы понимаем, что нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков.

Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия.

Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать. Потому что все прилагали усилия, чтобы переехать, и это удалось сделать в очень короткие сроки.

Мы не будем действовать сломя голову, а будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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24 комментария
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"Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать".
Так я еще не смеялся сегодня, а пока строили нельзя было решить все вопросы и быть готовыми к переезду, ой забыл его же не 10 лет строили, как футбольный, за 3 года не успели решить. Уж молчал бы, хватит уж одного позора.
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Отмыли миллиарды, мало показалось, решили по горячим следам реконструировать, ещё намыть
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Короче когда строили, как всегда стройматериалы украли, а когда делали ремонт после пожара это обнаружилось.
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Единственная арена в мире, которая стоит миллиарды долларов, а на ней ни кто не играет
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Поспешишь - людей насмешишь!

Медведев с Ротеном смешат народ лучше всяких комиков
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Видимо, преждевременный ввод в эксплуатацию сделал только хуже. А ведь в январе Медведев же и говорил, что планируем переезд осенью, чтобы все доделать спокойно. Но, видимо, сверху постучали со словами «вам сделали, давайте пользуйтесь, для кого мы строили», вот и начали форсировать.
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Опять бакланы поклевали.
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Рекорды новые посещаемости под угрозой
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Основное в его спиче "...а также финансовые и коммерческие условия". Всё остальное водянистое бла-бла-бла.
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Неужели СКА-арена страшней, чем унылая газпром-арена достроенная из ГиП?
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СКА - позор российского хоккея? Покричим?
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То есть, в кратчайшие сроки переехали зачем-то, теперь сдали назад и этот памятник развитому ротенбергизму эпохи застоя будет тихо пылиться?
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Ответ Ron Weasley
Единственная арена в мире, которая стоит миллиарды долларов, а на ней ни кто не играет
Рекордно пустой памятник корупции
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"Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия." (с) Второй Мутко. Куча слов для простых граждан. Медведев, иди ты на хрен. Играй в хоккей с Лукашенко и замолкни.
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Наверное гастарбайтеры строили и проект готовили.Равшан и Джамшут.
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была уже лучшая..что опять
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Довые-------ь называется!
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купите билет на второй ярус, скажем на 13-й ряд ( не последний ), и что вы там увидите. Без бинокля не обойтись.
Думаю больше не будет желания посетить лучшую в мире арену на втором ярусе.
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Зато в короткие сроки построили на радость верхушки и дяди Ромы.
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Мало распилили или забыли про кого-то?)
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Ответ Ебздрогыч
Поспешишь - людей насмешишь! Медведев с Ротеном смешат народ лучше всяких комиков
так ведь и не особо-то и спешили по срокам, стандартный период строительства. и вот эти разговоры про "лучшую в мире арену" - в пользу бедных, сделайте просто рабочий, безопасный комплекс
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Ответ Bot Vinnik
Медведев забыл спросить уважаемых спортсовцев, замолкнуть ему или нет. СКА дали указание открыть дворец без обсуждений, было исполнено. При этом вылезло множество косяков, еще и кабальную коммерцию навязали. В Ледовом все в порядке, туда без проблем и вернулись. Оставив Тимченко вагон времени на доработку арены и борьбу с собственной жадностью
Ты типичный ботаник, уверенный что все строится на деньги Газпрома.
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