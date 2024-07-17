Медведев о «СКА-Арене»: «Обнаружили ряд недостатков. Не будем действовать сломя голову. Будем делать так, чтобы арена была действительно лучшей в мире»

Александр Медведев высказался о решении СКА не играть на «СКА-Арене».

Петербургский клуб сообщил, что проведет предстоящий сезон КХЛ в Ледовом дворце.

«В предстоящем сезоне СКА будет играть только в Ледовом дворце. На новой арене мы уже провели регулярные игры, матчи плей-офф. Мы понимаем, что нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков.

Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия.

Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать. Потому что все прилагали усилия, чтобы переехать, и это удалось сделать в очень короткие сроки.

Мы не будем действовать сломя голову, а будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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