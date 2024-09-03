Крюг пропустит сезон из-за операции на голеностопе. Зарплата 33-летнего защитника «Сент-Луиса» – 6,5 млн долларов за сезон
Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит следующий сезон из-за операции.
У 33-летнего игрока выявлены предартритные изменения в левом голеностопном суставе. Это стало следствием перелома, полученного им ранее по ходу карьеры.
У Крюга остается еще 3 сезона по контракту с кэпхитом 6,5 миллиона долларов. Игрока поместят в долгосрочный список травмированных, и его зарплата не будет учитываться под потолком.
В минувшем сезоне Тори провел 77 матчей за «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 39 (4+35) очков при среднем времени на льду 21:59 и полезности «минус 31» (худший показатель в карьере).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Сент-Луиса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости