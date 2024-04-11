«Сент-Луис» – 2-я команда НХЛ за 15 лет, забившая 4 гола с первых 4 бросков в матче

«Сент-Луис» забил 4 гола после 4 бросков в матче с «Чикаго» (5:2).

Игроки «Блюз» забросили 4 шайбы за первые 7 минут игры НХЛ.

Авторами голов стали Джордан Кайру (на отметках 02:04 и 02:46), Тори Крюг (04:37) и Зак Болдук (06:59).

Вратарь «Чикаго» Петр Мразек пропустил 3 гола после 3 бросков, после чего был заменен. Его место в воротах занял Арвид Содерблом, который пропустил с первого же броска.

«Сент-Луис» стал второй командой НХЛ (учет ведется с сезона-2009/10), забившей 4 гола после первых 4 бросков в матче. Ранее это удалось «Ванкуверу» в матче против «Эдмонтона» 6 мая 2021 года.