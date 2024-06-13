Дюбуа, Кэмпбелл, Гудроу, Корписало, Пажо, Эткинсон – кандидаты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff

Пьер-Люк Дюбуа – главный кандидат на выкуп контракта по версии Daily Faceoff.

Издание составило рейтинг игроков, чьи контракты могут быть выкуплены клубами в это межсезонье.

Первую строчку занял нападающий «Лос-Анджелес» Пьер-Люк Дюбуа. У 25-летнего игрока осталось 7 лет действия контракта с кэпхитом 8,5 млн долларов.

Второе место у вратаря «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла (32 года, 3 года по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Барклай Гудроу (31 год, 3 года по контракту, кэпхит – 3,64 млн долларов).

Четвертое место занял вратарь «Оттавы» Йоонас Корписало (30 лет, 4 года по контракту, кэпхит – 4 млн долларов).

Пятым стал нападающий «Айлендерс» Жан-Габриель Пажо (31 год, 2 года по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Шестое место занял защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг (33 года, 3 года по контракту, кэпхит – 6,5 млн долларов).

Седьмым стал вратарь «Филадельфии» Кэл Петерсен (29 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Восьмое место занял нападающий «Филадельфии» Кэм Эткинсон (35 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5,875 млн долларов).

Девятым стал защитник «Далласа» Райан Сутер (39 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 3,65 млн долларов).