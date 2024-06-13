Дюбуа, Кэмпбелл, Гудроу, Корписало, Пажо, Эткинсон – кандидаты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff

Теги возможные переходы рейтинги Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Сент-Луис Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Райан Сутер НХЛ Джек Кэмпбелл Кэм Эткинсон Тори Крюг Йоонас Корписало Жан-Габриель Пажо Барклай Гудроу Пьер-Люк Дюбуа Кэл Петерсен Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа – главный кандидат на выкуп контракта по версии Daily Faceoff.

Издание составило рейтинг игроков, чьи контракты могут быть выкуплены клубами в это межсезонье. 

Первую строчку занял нападающий «Лос-Анджелес» Пьер-Люк Дюбуа. У 25-летнего игрока осталось 7 лет действия контракта с кэпхитом 8,5 млн долларов. 

Второе место у вратаря «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла (32 года, 3 года по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Барклай Гудроу (31 год, 3 года по контракту, кэпхит – 3,64 млн долларов).

Четвертое место занял вратарь «Оттавы» Йоонас Корписало (30 лет, 4 года по контракту, кэпхит – 4 млн долларов).

Пятым стал нападающий «Айлендерс» Жан-Габриель Пажо (31 год, 2 года по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Шестое место занял защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг (33 года, 3 года по контракту, кэпхит – 6,5 млн долларов).

Седьмым стал вратарь «Филадельфии» Кэл Петерсен (29 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5 млн долларов).

Восьмое место занял нападающий «Филадельфии» Кэм Эткинсон (35 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5,875 млн долларов).

Девятым стал защитник «Далласа» Райан Сутер (39 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 3,65 млн долларов).

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гудроу здесь каким местом? в плей-офф нормально играл, свою роль выполняет на 100 процентов
+2
0
+2
Уверен, что Дюбуа выкупать не будут. Один провальный сезон ещё не повод для радикальных решений. Через год-два вопрос может стать более актуальным)
+1
0
+1
Ну какой Гудроу?! 6+2 в плей-офф, третий в команде по плюс-минус, за серию с Флоридой забил больше чем Панарин с Крайдером вместе взятые, на пару с Лефренье и Игорем единственные тащили Рейнджеров в финал.
0
0
0
Гудроу тут что забыл. Да в регулярке много очков не набирал, но роль свою выполнял, играл в меньшинстве. В ПО был одним из лучших игроков. Вопросов к нему нет
0
0
0
Вы купят только Петерсена. Ну может Кэмпбелла обменяю куда-то и там выкупят. Дичь какая-то, конечно. Кэмпбелла после выкупа можно бэкапом брать в Тройт
0
0
0
Бредовый рейтинг, Коламбус в перестройке, зачем им Джонника выкупать, Дюбуа вполне может заиграть, у многих контракты заканчиваются, смысла нет никакого, если и выкупят, то только воротчиков
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий