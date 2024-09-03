Канарейкин, Немчинов, Буцаев и Малахов вошли в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2024/25. По сравнению с прошлым чемпионатом – одна замена
Федор Канарейкин вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
СДК КХЛ занимается рассмотрением дисциплинарных нарушений со стороны участников матчей Фонбет Чемпионата КХЛ и Olimpbet МХЛ.
По сравнению с прошлым сезоном в комитете произошла одна замена: Александра Полякова заменил Владимир Малахов.
В состав комитета вошли:
Валерий Каменский – председатель;
Алексей Анисимов – член комитета;
Федор Канарейкин – независимый эксперт;
Сергей Немчинов – независимый эксперт;
Вячеслав Буцаев – независимый эксперт;
Владимир Малахов – независимый эксперт;
Александр Солнцев – секретарь.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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