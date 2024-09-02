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  • Фетисов о хоккее в Калининграде: «Колоссальные перспективы – детский, любительский, студенческий. Надеюсь на плотное взаимодействие по всем направлениям»
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Фетисов о хоккее в Калининграде: «Колоссальные перспективы – детский, любительский, студенческий. Надеюсь на плотное взаимодействие по всем направлениям»

Вячеслав Фетисов оценил перспективы развития хоккея в Калининграде.

Ранее в городе прошел матч местной сборной со звездами СССР и России. На лед, помимо Фетисова, выходили Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и другие известные хоккеисты.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу звезд СССР и России. Сообщается, что матч посетили более 200 зрителей.

«В таком составе легенды хоккея не приезжали в Калининград никогда. Это первый большой шаг.

Надеюсь на плотное дальнейшее взаимодействие по всем направлениям. Это и детский хоккей, и любительский, и студенческий. Колоссальные перспективы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
logoВячеслав Фетисов
logoАлексей Касатонов
logoВалерий Каменский
logoВячеслав Буцаев
logoКХЛ
любительский хоккей
детский хоккей
Студенческая хоккейная лига
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