Фетисов о хоккее в Калининграде: «Колоссальные перспективы – детский, любительский, студенческий. Надеюсь на плотное взаимодействие по всем направлениям»
Вячеслав Фетисов оценил перспективы развития хоккея в Калининграде.
Ранее в городе прошел матч местной сборной со звездами СССР и России. На лед, помимо Фетисова, выходили Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и другие известные хоккеисты.
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу звезд СССР и России. Сообщается, что матч посетили более 200 зрителей.
«В таком составе легенды хоккея не приезжали в Калининград никогда. Это первый большой шаг.
Надеюсь на плотное дальнейшее взаимодействие по всем направлениям. Это и детский хоккей, и любительский, и студенческий. Колоссальные перспективы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
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