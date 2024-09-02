Фетисов о хоккее в Калининграде: «Колоссальные перспективы – детский, любительский, студенческий. Надеюсь на плотное взаимодействие по всем направлениям»

Вячеслав Фетисов оценил перспективы развития хоккея в Калининграде.

Ранее в городе прошел матч местной сборной со звездами СССР и России. На лед, помимо Фетисова, выходили Валерий Каменский , Алексей Касатонов , Вячеслав Буцаев и другие известные хоккеисты.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу звезд СССР и России. Сообщается, что матч посетили более 200 зрителей.

«В таком составе легенды хоккея не приезжали в Калининград никогда. Это первый большой шаг.

Надеюсь на плотное дальнейшее взаимодействие по всем направлениям. Это и детский хоккей, и любительский, и студенческий. Колоссальные перспективы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .