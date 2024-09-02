В КХЛ отказались от инспектирования рефери по ходу сезона и создали Департамент развития судейства: «Наставники будут отслеживать перспективных арбитров, доводить до высших ступеней»

Главный арбитр КХЛ объявил о создании Департамента развития судейства

Также в КХЛ откажутся от инспектирования арбитров по ходу сезона.

«Матчи КХЛ будет просматривать Департамент судейства и Центр видеоанализа, которые будут выносить вердикт по решениям арбитров. Но это будет происходить с течением времени, потому что еще есть судейско-экспертный комитет, куда может обратиться любой клуб, плюс еще СДК. Также у нас есть постоянный видеоанализ и рассылки для судей.

А в Департаменте развития судейства будут работать арбитры-наставники, которые будут просматривать – или вживую, или по видео – каждый матч МХЛ , обращать внимание на работу судей и курировать ребят, которые есть в нашем профессиональном рейтинге, доводить их с самого начала до высших ступеней.

Плюс судьи-наставники будут отслеживать перспективных арбитров, начиная с детских соревнований по всей стране. Это новая история, за которую мы взялись, – есть определенный этап развития, за который нужно браться, нельзя стоять на месте, нужно развиваться и двигаться вперед», – отметил Алексей Анисимов .