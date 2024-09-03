Ларионов о готовности «Торпедо» к сезону КХЛ: «Увиденное внушает оптимизм. Пришедшие игроки добавили мудрость, у нас есть хороший пласт хоккеистов»

Игорь Ларионов оценил подготовку «Торпедо» к новому сезону КХЛ

– Предсезонная подготовка была как никогда короткой: всего месяц. Удалось ли за этот период выполнить все запланированное?

– Это достаточно долгое время на подготовку: с 5 августа до 2 сентября. Для профессионального игрока подготовка начинается сразу после окончания прошлого сезона. Мы ожидали от всех хоккеистов нашей системы, что они будут готовиться сами и придут в полном порядке. И это мы увидели.

Мы получили большое количество товарищеских матчей с равными соперниками, смотрели на процесс, качество и стабильность. То, что мы увидели, внушает оптимизм.

Пришедшие игроки добавили мудрость, которая была необходима. Это дает возможность молодым игрокам развиваться более быстрыми темпами.

У нас есть хороший пласт хоккеистов, плюс мы привлекали 16-летних ребят из «Чайки», чтобы они понимали вкус того труда, к которому стоит стремиться.

Входим в сезон в хорошем состоянии. Рады также, что в одном здании с нами занимаются ребята из ВХЛ, к которым мы всегда можем обратиться. На Кубке мэра Москвы они показали те качества и динамику, которые мы хотим видеть на матчах. Хотим, чтобы игра была праздником для хоккеистов и болельщиков по всей стране.

– Насколько уверенная игра хоккеистов ВХЛ добавила вам головной боли в плане определения состава?

– Мы не большие поклонники турниров, так как три игры за три дня – это непросто. При этом мы привлекли ребят из второй команды, за создание которой благодарны руководству региона. Посмотреть их в деле на фоне серьезной команды было круто.

Но одна игра не делает карьеры. Когда ты успешно сыграешь 10-20 матчей, ты можешь получить команду экстра-уровня. Меня порадовало, как ребята провели матч вчера. И у нас есть полная информация о хоккеистах, и о том, чего от них ожидать, – сказал главный тренер «Торпедо ».