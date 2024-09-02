Игорь Ларионов: «Не привлечь людей на трибуны скучным, вялым и пресным хоккеем. Для «Торпедо» задача номер один – делать то же, что и последние два года. Играешь не за купюры, а за любовь»
– На Кубке мэра Москвы даже в играх со столичными командами лучше всех в трансляции было слышно болельщиков «Торпедо». Значит ли это, что они остаются одним из главных орудий нашего клуба?
– Любой спортивный или культурный бизнес связан с болельщиками. Игроки – это как артисты, выходящие на сцену. Ты не можешь привлечь людей на трибуны, если играешь в скучный, вялый и пресный хоккей. Поэтому для нас задача номер один – делать то, что мы делали в последние два года. Играть так, чтобы наши болельщики по всей стране были на трибунах.
И у нас всегда большая надежда, что в каждом городе и каждой игре они нам помогут. Большое им уважение, честь и хвала.
Первым делом ты играешь не за денежные купюры, а за любовь людей и их эмоции. Мы верим в каждого из ребят и в нашего «шестого игрока», который из «Нагорного» регулярно переносится и на другие арены, – сказал главный тренер «Торпедо».
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