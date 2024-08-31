Ларионов о драках на предсезонке: «Не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять. Это часть игры»
Игорь Ларионов рассказал об отношении к дракам на предсезонке
«Торпедо» уступило ЦСКА (1:3) в матче Кубка мэра Москвы.
– Линч подрался с Каменевым. Как относитесь к дракам на предсезонном этапе?
– Не знаю, что там произошло, но считаю, что драка – это часть игры.
Конечно, это товарищеские матчи, но все равно иногда дракам бывает место быть.
Мы не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
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