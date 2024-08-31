Ларионов о драках на предсезонке: «Не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять. Это часть игры»

Игорь Ларионов рассказал об отношении к дракам на предсезонке

«Торпедо» уступило ЦСКА (1:3) в матче Кубка мэра Москвы .

– Линч подрался с Каменевым. Как относитесь к дракам на предсезонном этапе?

– Не знаю, что там произошло, но считаю, что драка – это часть игры.

Конечно, это товарищеские матчи, но все равно иногда дракам бывает место быть.

Мы не приветствуем это, но рады, что есть кому за себя постоять, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов.