Ларионов о Бочарове: «Не хочется забегать вперед, но мы довольны. Иван стал улыбаться, расправил плечи, играет хорошо с шайбой. Это радует!»
– Сегодня к нам присоединилась свежая группа хоккеистов, у которых была задача проявить себя как можно лучше. Командные усилия, игра, задор, динамика и энтузиазм проявились в этом матче.
Мы рады, что смогли попробовать этих хоккеистов, получив возможность сделать определенные выводы перед началом сезона. Довольны, что выиграли сегодня и что приняли участие в этом турнире.
– Вы отпустили ребят из основного состава, чтобы они могли отдохнуть и восстановиться перед началом чемпионата?
– Абсолютно верно. Играть три матча подряд – очень сложно. Тем более, мы проделали неблизкий путь. Решили дать возможность отдохнуть тем, кто провел две игры подряд. Те, кто вышел сегодня, проявили себя хорошо.
– Какое впечатление на турнире произвел Иван Бочаров?
– Не хочется забегать вперед, но мы довольны. Он стал улыбаться, он расправил плечи, играет хорошо с шайбой. И это радует! – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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