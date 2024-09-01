Ларионов о Бочарове: «Не хочется забегать вперед, но мы довольны. Иван стал улыбаться, расправил плечи, играет хорошо с шайбой. Это радует!»

Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Динамо» (4:1) на Кубке мэра Москвы

– Сегодня к нам присоединилась свежая группа хоккеистов, у которых была задача проявить себя как можно лучше. Командные усилия, игра, задор, динамика и энтузиазм проявились в этом матче.

Мы рады, что смогли попробовать этих хоккеистов, получив возможность сделать определенные выводы перед началом сезона. Довольны, что выиграли сегодня и что приняли участие в этом турнире.

– Вы отпустили ребят из основного состава, чтобы они могли отдохнуть и восстановиться перед началом чемпионата?

– Абсолютно верно. Играть три матча подряд – очень сложно. Тем более, мы проделали неблизкий путь. Решили дать возможность отдохнуть тем, кто провел две игры подряд. Те, кто вышел сегодня, проявили себя хорошо.

– Какое впечатление на турнире произвел Иван Бочаров?

– Не хочется забегать вперед, но мы довольны. Он стал улыбаться, он расправил плечи, играет хорошо с шайбой. И это радует! – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .