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  • Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Платежная ведомость выросла на 25-30%. С каждым сезоном зарплата должна быть выше – такое условие выдвигают игроки, агенты»
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Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Платежная ведомость выросла на 25-30%. С каждым сезоном зарплата должна быть выше – такое условие выдвигают игроки, агенты»

Гендиректор «Лады» сообщил о повышении расходов на зарплаты

– Создается ощущение, что платежная ведомость клуба существенно выросла. Насколько это обманчиво? Как корректируются задачи, исходя из этого?

– Платежная ведомость выросла процентов на 25-30. Причины объективные. Ряд игроков к нам пришли в прошлом году на действующих контрактах. Думаю, для вас не секрет, что каждый последующий сезон зарплата должна быть выше – такое условие выдвигают игроки, агенты.

Нескольким ребятам, которые хорошо проявили себя еще в ВХЛ, мы подняли зарплату, чтобы не было резких отличий по зарплате внутри команды. Подняли зарплату одному иностранцу и не иностранцу, который тоже из-за границы приехал к нам. Когда брали их, ребята пришли на очень-очень-очень скромные условия, поскольку Рафик Хабибуллович разговаривал с агентами о том, что нужно сначала проявить себя.

Вы все видели, как они сыграли. Уровень их зарплат выровнялся по рынку – мы подняли им не на столько, сколько предлагали другие клубы, но это тоже повышение, – отметил Александр Чеботарев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лады»
logoЛада
logoРафик Якубов
logoАлександр Чеботарев
logoКХЛ
деньги
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