Никита Попугаев: «Сборы – неприятный, тяжелый этап, где надо потерпеть. В «Ладе» все молодцы, выдержали»

Никита Попугаев высказался о предсезонных сборах «Лады»

– По сравнению с прошлым годом, у нас изменился цикл, работали чуть по другому графику, но нагрузки были не легче. Все молодцы, все выдержали.

Сборы – это неприятный, тяжелый этап, где надо потерпеть. Все уже соскучились по официальным играм.

– В первый сезон после возвращения в КХЛ «Лада» смогла показать хороший результат. Но всегда считается, что второй год сложнее…

– Конечно, будет еще сложнее. На нас команды станут настраиваться еще серьезнее. Будем готовиться к этому и держать удар.

– Вы подписали новый контракт с «Ладой». Эта команда вам подходит?

– Меня все устраивает в команде. Надо только играть, доказывать, приносить пользу и результат.

– В этом сезоне ждете от себя еще одного шага в карьере?

– Каждый раз нужно подниматься по ступенькам в карьере, нет предела совершенству. Надо каждый год улучшать свою игру, – сказал нападающий «Лады» Никита Попугаев .