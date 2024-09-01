Никита Попугаев: «Сборы – неприятный, тяжелый этап, где надо потерпеть. В «Ладе» все молодцы, выдержали»
– По сравнению с прошлым годом, у нас изменился цикл, работали чуть по другому графику, но нагрузки были не легче. Все молодцы, все выдержали.
Сборы – это неприятный, тяжелый этап, где надо потерпеть. Все уже соскучились по официальным играм.
– В первый сезон после возвращения в КХЛ «Лада» смогла показать хороший результат. Но всегда считается, что второй год сложнее…
– Конечно, будет еще сложнее. На нас команды станут настраиваться еще серьезнее. Будем готовиться к этому и держать удар.
– Вы подписали новый контракт с «Ладой». Эта команда вам подходит?
– Меня все устраивает в команде. Надо только играть, доказывать, приносить пользу и результат.
– В этом сезоне ждете от себя еще одного шага в карьере?
– Каждый раз нужно подниматься по ступенькам в карьере, нет предела совершенству. Надо каждый год улучшать свою игру, – сказал нападающий «Лады» Никита Попугаев.
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