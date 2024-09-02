Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Надо попасть в плей-офф, а дальше посмотрим. Бюджет для Кубка Гагарина у нас пока достаточно скромный»
Гендиректор «Лады» рассказал о задачах на новый сезон КХЛ
«Встреча с курирующим вице-губернатором состоится завтра. Думаю, нам надо будет попасть в плей-офф, а дальше будем смотреть. Задача, поставленная перед прошлым сезоном, была выполнена усилиями ребят, кто-то из которых пришел к нам перезапустить карьеру, кого-то мы в первый раз видели – это касается тех, кто брали из-за рубежа. Они согласились прийти к нам на скромных условиях.
На сегодняшний день все выстроилось в соответствии с рынком так, как будто мы нынче их брали известными по прошлому сезону. На мой взгляд, здесь ничего удивительного нет со спортивной точки зрения. В любом случае пока еще бюджет для Кубка Гагарина у нас достаточно скромный», – отметил Александр Чеботарев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лады»
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