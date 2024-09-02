Вовченко о «Металлурге»: «Удержаться на вершине в два раза тяжелее. Мы хорошо поработали на предсезонке, все готовы к сезону»

Даниил Вовченко высоко оценил готовность «Металлурга» к новому сезону КХЛ

– Какие ожидания от предстоящего сезона? Насколько будет сложно «Металлургу» повторить успех?

– Удержаться на вершине в два раза тяжелее. Мы хорошо поработали на предсезонке. Все готовы к сезону, все ждут первого матча. Думаю, все будет хорошо.

– Нынешняя предсезонка Разина отличается от предыдущих?

– Сроки сборов сократились. Нагрузки были не такие большие. Все хоккеисты готовились самостоятельно до сборов. Предсезонка отличалась только тем, что сборы шли не так долго, но по содержанию все то же самое.

– В межсезонье вы продлили контракт с «Металлургом». Это было сложное решение?

– Проблем никаких не возникло. Мы сразу договорились. Меня устроили условия, клуб тоже. Приятно работать в такой организации, – сказал нападающий.