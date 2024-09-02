Кручинин об алкоголе: «Молодые сейчас намного меньше пьют, времена поменялись. Я нашел баланс, за ужином могу выпить 0,33 или 0,5 пива»
– Есть ощущение, что молодое поколение так много не пьет и не гуляет, как ваше или старше. Так ли это?
– Намного меньше пьет. Времена поменялись. У них абсолютно другие привычки. У молодых ребят сейчас более негативное отношение к алкоголю.
– При этом бесконечно поражают истории хоккеистов, которые пьют много алкоголя, тусуются, но при этом играют на высоком уровне. Таких примеров реально много? И как это возможно?
– Никто не знает, если они откажутся от этих вещей, станут ли они лучше играть. Я не уверен. Допустим, в один сезон ты пьешь пиво и забиваешь 50 голов, а в следующий не пьешь пиво и забиваешь 45. Помогло тебе или нет?
Каждый должен найти для себя золотую середину. Если человек выпивает вечером пару бокалов пива или вина, а потом выходит и показывает высокий уровень, то почему ему нужно это убирать? Кто-то может расслабиться, просто почитав книгу, кому-то для этого нужно выпить бокал пива.
– От пива не удалось полностью отказаться? Вы как-то говорили, что хотели бы.
– Полностью нет. Я нашел баланс. Если очень хочется, то за ужином могу выпить бокал 0,33 или 0,5, – сказал форвард «Северстали» Алексей Кручинин.
25 главных переходов в КХЛ: новички СКА и подсудимые из Канады
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