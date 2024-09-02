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  • Судья КХЛ Лаврентьев о сборах: «Приходил сомнолог – сказал, что делать, когда трудно уснуть после игры. Приезжал летчик-космонавт, дал много ценных советов»
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Судья КХЛ Лаврентьев о сборах: «Приходил сомнолог – сказал, что делать, когда трудно уснуть после игры. Приезжал летчик-космонавт, дал много ценных советов»

Антон Лаврентьев рассказал об особенностях судейских сборов в КХЛ.

– В этом году на судейском сборе было что-то новое?

– Новшества есть всегда. В этом году на сборы приезжал летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин. Получилась интересная беседа.

Ее основная суть в том, что космонавты блестяще владеют психологией, а она очень важна и для арбитров, которые постоянно испытывают давление и стресс. Поэтому общение с Федором было для нас очень полезно. Он дал арбитрам много ценных советов.

Запомнился разговор с тренером по футболу. Получился открытый, откровенный диалог на все ту же тему психологии. Мы задавали ему разные прямые вопросы, выясняли, каким образом тренеры воздействуют на судей, чего хотят. В итоге также получили много важной информации.

И третья новинка – приход сомнолога Серго Центерадзе. Он рассказал, что после таких нагрузок, которые получают профессиональные спортсмены и судьи в игре, трудно уснуть как минимум три часа. Дал совет, что делать.

– И что же?

– Полностью изолировать себя от любого света и звуков, принять мелатонин и постараться зацепить хотя бы часть глубокой фазы сна, которая длится с 22 до 2 часов ночи, – сказал судья КХЛ Антон Лаврентьев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
судьи
logoКХЛ
психология
Антон Лаврентьев
logoЗдоровье
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