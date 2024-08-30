Кудашов о КХЛ: «Судьи говорят: игрок должен лежать – и получите удаление. Непонятно, куда у нас хоккей движется. Морозов умышленно бьет, но арбитры говорят, что это не грубость»

Алексей Кудашов поделился мыслями о действиях арбитров в КХЛ

Динамо проиграло Спартаку (3:4 Б) в матче Кубка мэра Москвы .

В одном из эпизодов в игре Иван Морозов клюшкой в лицо ударил Максима Комтуа .

– Судьи говорят: «Если бы игрок лежал на льду – мы бы дали удаление, а так как он уехал…».

Вы знаете, мы, тренеры, наоборот заставляем игроков не лежать на льду, а вставать и уезжать. Во что мы это превращаем? Любого игрока коснулись – и они будут лежать на льду. Мне эти вещи непонятны, куда у нас хоккей сейчас движется.

Надо вести себя по-мужски, хоккей – мужская игра. У нас судьи говорят, вы должны лежать – получите удаление.

Игроки бьют и уворачиваются потом, не дерутся, хотя понимают, что они грубят. И мы еще потом виноваты из-за того, что обсуждаем, осуждаем, а игроки драться лезут.

Я прошу прощения, что затронул эту тему, я сразу скажу, что спрашивал, можно ли сегодня поднимать эту тему или нет, чтобы это было в открытом доступе, а не так, что я кого-то осуждаю.

Коли всех эта тема так заинтересовала, я начал о ней говорить. Потому что момент такой, что лучше сейчас это разобрать, чем потом такое в сезоне будет вновь случаться.

– Вас неспортивное поведение игроков «Спартака» возмутило?

– Давайте обсудим момент с Морозовым. Бьет в лицо, умышленно бьет.

Если ты идешь на такие действия, ты должен понимать, что может начаться стычка с тем же игроком – она потом началась.

Судьи говорят, что это не грубость была. Вот если бы он упал и получил травму, тогда бы это была грубость.

А мы игрокам говорим: «Что вы лежите? Вставайте!». Они встают и идут, соответственно, мы не получаем удаление, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов.