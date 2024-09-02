Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в новом сезоне. Ткачев, Буше, Вей и Игумнов – альтернативные капитаны
Дамир Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в новом сезоне.
28-летний защитник был назначен на эту роль третий сезон подряд.
Альтернативными капитанами стали Владимир Ткачев, Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов.
Омский клуб начнет регулярный чемпионат 4 сентября матчем против «Сибири».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости