Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в новом сезоне. Ткачев, Буше, Вей и Игумнов – альтернативные капитаны

Дамир Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в новом сезоне.

28-летний защитник был назначен на эту роль третий сезон подряд.

Альтернативными капитанами стали Владимир Ткачев , Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов .

Омский клуб начнет регулярный чемпионат 4 сентября матчем против «Сибири».