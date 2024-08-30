Тренер «Авангарда» Андрей Подконицки высказался о работе с Раймо Сумманеном

Финский специалист работал в омском клубе с 2010 по 2012 год, а также в 2015-м.

– В «Зволене» вашим помощником был Раймо Сумманен. Он безумно популярен в Омске.

– Когда «Зволен» его подписывал, то руководители толком не знали, кого берут. Они приглашали Раймо для работы с молодыми игроками как тренера по развитию.

Когда Сумманен приехал и руководство изучило его досье, они удивились, кого заполучили. Он многому меня научил, работа с Раймо – отличный опыт.

– Существует легенда, что Сумманен вызывал на бой самого Ягра. Творил ли он что-то подобное в «Зволене»?

– У Раймо действительно есть проблема. Хорошо, что сам он это осознает и старается работать над собой.

В начале сезона я не был осведомлен о том, что у Сумманена есть некий тумблер. Когда этот тумблер переключается – он закипает. Это случалось как в наших с ним разговорах, так и в присутствии игроков. В плей-офф он однажды зашел далековато.

Все это выглядит так, будто в Раймо живут две личности. Когда эмоции зашкаливают, он не может себя контролировать, – сказал тренер «Авангарда » Андрей Подконицки .

Тренер «Авангарда» Подконицки: «Хочу говорить по-русски. Как те, кто едут в НХЛ, должны разговаривать по-английски. Русский язык непростой, а я старый, но стараюсь»