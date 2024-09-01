Экс-защитник СКА и «Авангарда» Рыков подпишет контракт с «Витязем» (Metaratings)
Экс-защитник СКА и «Авангарда» Егор Рыков подпишет контракт с «Витязем».
Об этом сообщает Metaratings. Ранее 27-летний игрок находился в клубе на просмотровом соглашении.
Всего в активе Рыкова 300 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых он набрал 58 (5+53) очков при полезности «плюс 12».
Прошлый сезон хоккеист провел в системе «Авангарда».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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