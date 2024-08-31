Гендиректор «Авангарда» о презентации команды: «Это было незабываемо. После выхода на сцену все говорили друг другу одно – ради таких болельщиков готовы отдать все, что умеют»
Герман Чистяков высказался о предсезонной презентации «Авангарда».
«Это было незабываемо. Стоять на этой сцене, пропускать через себя эту потрясающую энергию, получать ни с чем не сравнимые эмоции. Спасибо вам, наши лучшие в мире болельщики.
Вчера после выхода на сцену все в команде говорили друг другу одно – ради таких болельщиков готовы отдать все, что умеют и могут для того, чтобы вас радовать.
Не судите за вчерашнее шоу строго, мы старались, моя команда работала много дней и ночей. Все комментарии учтем и станем еще сильнее», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Ткачев на костылях, перепалка из-за шарфов и дерзкий монолог фаната – как презентовали «Авангард»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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