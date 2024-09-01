Исхаков о победе на Кубке мэра Москвы: «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей. Но есть вещи, над которыми ЦСКА надо работать»
Руслан Исхаков высказался о матче со «Спартаком» (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы
ЦСКА выиграл турнир.
– Приятно выиграть, но я считаю, что «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей, однако есть вещи, над которыми надо работать.
– Как вам обстановка в новой команде?
– Команда обновилась за межсезонье, с некоторыми ребятами был уже знаком, ребята тепло приняли, – сказал нападающий ЦСКА Руслан Исхаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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