Исхаков о победе на Кубке мэра Москвы: «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей. Но есть вещи, над которыми ЦСКА надо работать»

Руслан Исхаков высказался о матче со «Спартаком» (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы

ЦСКА выиграл турнир.

– Приятно выиграть, но я считаю, что «Спартак » был сильнее. Приятно, заработали первый трофей, однако есть вещи, над которыми надо работать.

– Как вам обстановка в новой команде?

– Команда обновилась за межсезонье, с некоторыми ребятами был уже знаком, ребята тепло приняли, – сказал нападающий ЦСКА Руслан Исхаков.