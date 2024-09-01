Владимир Плющев: «Не могу сказать, что СКА – главный фаворит сезона. КХЛ все подровняла. У всех клубов есть проблемы, чемпионат будет непредсказуемым»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

«Не могу сказать, что СКА – главный фаворит сезона. Собственно, как не рискнул бы назвать в целом главных претендентов на Кубок Гагарина .

КХЛ все сильно подровняла и сделала все, чтобы команды были ровненькие. Не думаю, что у всем известных на бумаге фаворитов будет больше шансов, чем у других.

Уверен, что у всех клубов есть свои проблемы, поэтому чемпионат будет абсолютно непредсказуемым», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .