Владимир Плющев: «Не могу сказать, что СКА – главный фаворит сезона. КХЛ все подровняла. У всех клубов есть проблемы, чемпионат будет непредсказуемым»
Владимир Плющев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ
«Не могу сказать, что СКА – главный фаворит сезона. Собственно, как не рискнул бы назвать в целом главных претендентов на Кубок Гагарина.
КХЛ все сильно подровняла и сделала все, чтобы команды были ровненькие. Не думаю, что у всем известных на бумаге фаворитов будет больше шансов, чем у других.
Уверен, что у всех клубов есть свои проблемы, поэтому чемпионат будет абсолютно непредсказуемым», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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