Рябыкин о предсезонных турнирах: «Глупо что-то отменять из-за одной нервной истории в Магнитогорске. Не надо ничего ломать, нужно беречь традиции»
В матче на Мемориале Ивана Ромазана главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку в 3-м периоде игры с «Нефтехимиком» после хита на Данииле Вовченко.
– После инцидента в Магнитогорске заговорили о том, что предсезонные турниры нам не нужны. Согласны?
– Нет, не согласен. У предсезонных турниров есть своя история, во многих городах их любят и ждут. Посмотрите, какой праздник хоккей устроили в Омске на традиционном Кубке Блинова – новички «Авангарда» были шокированы интересом болельщиков к команде!
То же самое скажу про Санкт-Петербург и турнир Пучкова. А какой интерес вызвал хоккей даже в избалованной зрелищами Москве – на Кубке мэра!
– То есть эти турниры надо оставлять?
– Однозначно – беречь традиции, сохранять их. Из-за одной нервной истории в Магнитке глупо что-то отменять.
Вообще мне, как тренеру, нравится нынешняя структура предсезонки. Месяц – отличный срок для подготовки команды. И летние турниры в этот месяц отлично вписываются, позволяют тренерам посмотреть молодежь и новичков, наиграть связки. Плюс не нужно забывать, что игра – лучшая тренировка.
Поэтому все эти разговоры об отмене предсезонных турниров мне не понятны. Не надо ничего ломать! – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
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