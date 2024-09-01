Толчинский о СКА: «Команда готова к сезону и выглядит отлично. То, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство»
Сергей Толчинский поделился мнением о подготовке СКА к новому сезону.
Ранее армейцы выиграли предсезонный турнир имени Пучкова.
«Я думаю, что команда готова к новому сезону. Естественно, все равно по ходу сезона нам предстоит еще долгий путь. У нас есть определенные задачи. Нам есть над чем работать, есть что улучшать, и я думаю, по ходу сезона будем что-то корректировать, что-то шлифовать.
А так, в принципе, я думаю, команда выглядит отлично, и то, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство», – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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