Толчинский о СКА: «Команда готова к сезону и выглядит отлично. То, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство»

Сергей Толчинский поделился мнением о подготовке СКА к новому сезону.

Ранее армейцы выиграли предсезонный турнир имени Пучкова.

«Я думаю, что команда готова к новому сезону. Естественно, все равно по ходу сезона нам предстоит еще долгий путь. У нас есть определенные задачи. Нам есть над чем работать, есть что улучшать, и я думаю, по ходу сезона будем что-то корректировать, что-то шлифовать.

А так, в принципе, я думаю, команда выглядит отлично, и то, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство», – сказал форвард СКА Сергей Толчинский .

Толчинский о Кузнецове: «Суперпозитивный человек, очень простой в общении. Женя создает веселую атмосферу и показывает мастерство на льду»