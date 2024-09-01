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  • Кудашов об 1:4 с «Торпедо»: «Сделаем выводы. Были моменты, которыми обычно соперник пользуется, – тут сыграли не очень хорошо. Подправим»
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Кудашов об 1:4 с «Торпедо»: «Сделаем выводы. Были моменты, которыми обычно соперник пользуется, – тут сыграли не очень хорошо. Подправим»

Алексей Кудашов высказался после матча с «Торпедо» (1:4) на Кубке мэра Москвы

– Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы, потому что это как раз то, что нам нужно было. Как неправильно играть в определенных моментах.

Здесь надо в первую очередь расценивать по содержанию, не по счету даже. Часть игры хорошей получилась, были моменты, которыми обычно у нас соперник пользуется всегда, – тут сыграли не очень хорошо. Подправим и, я считаю, будем готовы к сезону.

– Сколько времени на адаптацию, в вашем понимании, должно уйти у новичков, в первую очередь, у Комтуа и Миски, которые приехали в новую страну и лигу, на адаптацию к новому хоккею и вообще к КХЛ?

– Я уже не раз говорил, что нужно время. Я не знаю, сколько понадобится. Видно, что недолго – они уже понимают, видят, смотрят, учатся.

Пока еще сезон даже не начался, контрольные игры и предсезонный турнир. То, что сейчас здесь происходит, это еще далеко от чего-то серьезного.

– Эрик О’Делл получил травму в матче с «Автомобилистом». Насколько он выбыл? Когда ждете возвращения в строй?

– Я не знаю, будет ли он играть первую игру или нет, но ненадолго.

– Насколько вы удовлетворены комплектацией состава перед началом сезона, какие позиции, может быть, нуждаются в усилении?

– Все нормально. Вопрос в другом – как новички быстро вольются и поймут наш хоккей. Вот это самый важный момент сейчас. Потому что потенциал и у одного, и у второго большой.

– Вопрос конкретно по турниру – такие турниры всегда несут риск травм, нужны ли они вообще?

– Игры несут риск травм. Независимо от турнира, все хотят выиграть. Поэтому здесь нельзя говорить турнир – не турнир. Для нас он удобный турнир, мы играли дома несколько дней.

– Сегодня в игре было два пропущенных гола, когда вы играли в большинстве, но один из них отменили. Вас это не настораживает?

– Настораживает.

– Вы нашли ключ к решению этой проблемы?

– Нашли, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoТорпедо
травмы
logoАлексей Кудашов
Кубок мэра Москвы
logoКХЛ
logoЭрик О′Делл
logoДинамо
logoХантер Миска
logoМаксим Комтуа
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