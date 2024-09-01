Александр Кожевников: «Не хочу быть тренером, смотрю хоккей по телевизору. Занимаюсь рыбалкой, на кукурузу поймал зеркального карпа – 6 кг»

Александр Кожевников рассказал об увлечении рыбалкой.

– Чем я занимаюсь в профессиональном плане? Рыбалкой.

– Как улов?

– Улов отличный! Ездил в Краснодарский край. Там рыба хорошая, много чего поймали.

– Что самое крупное поймали этим летом?

– Зеркального карпа, 6 кг. Ловил на кукурузу, с простой удочкой. Без блесен, без спиннинга.

– Не хотите вернуться в хоккей?

– Я смотрю хоккей по телевизору, иногда езжу на матчи. Мне этого достаточно. Тренером я быть не хочу, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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