Александр Кожевников: «Не хочу быть тренером, смотрю хоккей по телевизору. Занимаюсь рыбалкой, на кукурузу поймал зеркального карпа – 6 кг»
– Чем я занимаюсь в профессиональном плане? Рыбалкой.
– Как улов?
– Улов отличный! Ездил в Краснодарский край. Там рыба хорошая, много чего поймали.
– Что самое крупное поймали этим летом?
– Зеркального карпа, 6 кг. Ловил на кукурузу, с простой удочкой. Без блесен, без спиннинга.
– Не хотите вернуться в хоккей?
– Я смотрю хоккей по телевизору, иногда езжу на матчи. Мне этого достаточно. Тренером я быть не хочу, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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