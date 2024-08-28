Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: «Они славяне, расположены разумом к комбинационной игре. Не думаю, что их приход реален – у Сербии нет столько денег»

Александр Кожевников высказался о возможном появлении клуба из Сербии в КХЛ

Ранее появилась информация о том, что в лиге могут появиться три новых клуба с сезона‑2025/26. Одним из вариантов расширения называют клуб из Сербии.

«Давайте сначала посмотрим, кто может войти в состав КХЛ. В этом же году заявок не было. Думаю, что вряд ли клубы из Сербии смогли бы зайти в лигу.

Вопрос в том, пришлось ли бы им жить здесь, как клубу «Куньлунь ». Иначе это множество перелетов, а мы все понимаем, что у Сербии нет столько денег.

Конечно, было бы желательно видеть сербов в КХЛ . Там в наше время были неплохие хоккеисты, не знаю, как сейчас обстоят дела. Они славяне все-таки, расположены своим разумом к комбинационной игре.

Но опять же не думаю, что их приход реален, это большие деньги. Разве что кто-то из наших возьмется как в футболе, тогда это будет здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Расширение КХЛ – все варианты: от клубов из Сербии до возвращения бывших участников