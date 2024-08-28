Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: «Они славяне, расположены разумом к комбинационной игре. Не думаю, что их приход реален – у Сербии нет столько денег»
Ранее появилась информация о том, что в лиге могут появиться три новых клуба с сезона‑2025/26. Одним из вариантов расширения называют клуб из Сербии.
«Давайте сначала посмотрим, кто может войти в состав КХЛ. В этом же году заявок не было. Думаю, что вряд ли клубы из Сербии смогли бы зайти в лигу.
Вопрос в том, пришлось ли бы им жить здесь, как клубу «Куньлунь». Иначе это множество перелетов, а мы все понимаем, что у Сербии нет столько денег.
Конечно, было бы желательно видеть сербов в КХЛ. Там в наше время были неплохие хоккеисты, не знаю, как сейчас обстоят дела. Они славяне все-таки, расположены своим разумом к комбинационной игре.
Но опять же не думаю, что их приход реален, это большие деньги. Разве что кто-то из наших возьмется как в футболе, тогда это будет здорово», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Расширение КХЛ – все варианты: от клубов из Сербии до возвращения бывших участников
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий