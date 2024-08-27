Александр Кожевников: «В СКА многие игроки растворяются. Кузнецов – хоккеист высочайшего уровня. Посмотрим, как у него все получится»
Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова за СКА
– Какая команда лучше остальных подготовилась к сезону?
– Пока трудно говорить, сейчас рановато что-то оценивать. По именам ЦСКА набрал хороших ребят, но сезон всех рассудит. Уже скоро мы поймем, кто во что будет играть, кто что из себя представляет.
В СКА всегда много игроков, но многие из них растворяются. Кого-то в Канаду отправляют, кого-то – в другие клубы, кого-то меняют.
Конечно, в команде много сильных хоккеистов. Один Кузнецов чего стоит! Я только положительного жду. Он игрок высочайшего уровня. Посмотрим, как у него все получится. Ему еще надо привыкнуть, приноровиться. У нас все-таки закрытый хоккей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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