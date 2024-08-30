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  • Кожевников об отказе Разина доиграть матч с «Нефтехимиком»: «Парень поймал чистый звездняк, и Кудашов тоже. Корону надо посшибать, вот и все»
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Кожевников об отказе Разина доиграть матч с «Нефтехимиком»: «Парень поймал чистый звездняк, и Кудашов тоже. Корону надо посшибать, вот и все»

Александр Кожевников высказался об уходе «Металлурга» с игры с «Нефтехимиком»

В третьем периоде матча на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием. Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку, отказавшись продолжать матч.

«Разину надо с этим заканчивать, он для кого играет – только для себя? Да, хороший был игрок, хороший тренер, но что-то парень поймал чистый звездняк. Зачем вы свое «я» показываете – хотите продемонстрировать всем, что вы такие великие? Корону надо посшибать, вот и все.

Еще и Кудашов начал об этом говорить. Вы для кого играете, ребята? Болельщики ведь платят свои кровные деньги. А вы скандалы устраиваете. Им надо нервы лечить и психологов нанимать. И Разину, и Кудашову. У них нет ни совести, ни стыда.

И Разин поймал звездняк, и Кудашов тоже. Непонятно, почему: он такой спокойный и хороший парень и вдруг подхватил эту дурную заразу.

В этом эпизоде ведь ничего не было, и сам Вовченко в этом признался, сказав, что он сам нарвался. И все это видели», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кудашов о Кубке мэра Москвы: «У меня микрофон был, сказал: «Сейчас как Разин уведу команду». Мыслей таких не было, но слова сказаны были»

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoМеталлург Мг
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoАлександр Кожевников
logoДинамо
logoДаниил Вовченко
Р-Спорт
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