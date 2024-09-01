Зайцев о работе с Ротенбергом: «Хорошая система, все четко. Никаких нареканий, все нравится»

Никита Зайцев поделился подробностями работы с Романом Ротенбергом.

32-летний защитник стал игроком СКА в это межсезонье.

– Как проходит ваша адаптация в СКА?

– Отлично. Все супер, классные ребята. Все легко.

– Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжелых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?

– Да, было тяжело, много нового. Но я тоже много тренировался в России до этого, поэтому все по нагрузкам похоже.

– Сейчас вы работаете в СКА под руководством Романа Ротенберга. Как охарактеризуете его?

– Еще сезон не начался. А так все нравится. Вообще никаких нареканий, ничего. Все четко, все разбираем. Хорошая система, – сказал защитник СКА Никита Зайцев .

Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»