Зайцев о работе с Ротенбергом: «Хорошая система, все четко. Никаких нареканий, все нравится»
32-летний защитник стал игроком СКА в это межсезонье.
– Как проходит ваша адаптация в СКА?
– Отлично. Все супер, классные ребята. Все легко.
– Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжелых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?
– Да, было тяжело, много нового. Но я тоже много тренировался в России до этого, поэтому все по нагрузкам похоже.
– Сейчас вы работаете в СКА под руководством Романа Ротенберга. Как охарактеризуете его?
– Еще сезон не начался. А так все нравится. Вообще никаких нареканий, ничего. Все четко, все разбираем. Хорошая система, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.
Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»
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