Никита Зайцев: «В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. Тебя изо дня в день поливают, промывают кости. В России я с таким никогда не сталкивался»

Никита Зайцев рассказал о давлении на хоккеистов в Торонто.

Защитник ранее выступал в НХЛ за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго». В межсезонье он перешел в СКА.

– В связи с тем, какой сильный состав собрал СКА, ожидаете, что в Питере на клуб будет такое же давление, с каким вы сталкивались в Торонто?

– Ну в России я с таким точно не сталкивался никогда. В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. На всех. Тебя изо дня в день обсуждают, поливают, промывают тебе кости...

– Вы бы хотели в России такой же вовлеченности публики?

– Я считаю, что намного лучше, когда все на одной волне, все поддерживают друг друга, как это в России происходит. Во всяком случае, сужу по своему опыту.

Понятно, что мы, хоккеисты, должны в каждой игре выкладываться на полную катушку, чтобы у болельщиков не было никаких вопросов. Но хорошо, когда это не перерастает в совсем запредельное давление, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.