Никита Зайцев: «В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. Тебя изо дня в день поливают, промывают кости. В России я с таким никогда не сталкивался»
Защитник ранее выступал в НХЛ за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго». В межсезонье он перешел в СКА.
– В связи с тем, какой сильный состав собрал СКА, ожидаете, что в Питере на клуб будет такое же давление, с каким вы сталкивались в Торонто?
– Ну в России я с таким точно не сталкивался никогда. В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. На всех. Тебя изо дня в день обсуждают, поливают, промывают тебе кости...
– Вы бы хотели в России такой же вовлеченности публики?
– Я считаю, что намного лучше, когда все на одной волне, все поддерживают друг друга, как это в России происходит. Во всяком случае, сужу по своему опыту.
Понятно, что мы, хоккеисты, должны в каждой игре выкладываться на полную катушку, чтобы у болельщиков не было никаких вопросов. Но хорошо, когда это не перерастает в совсем запредельное давление, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий