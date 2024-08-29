Зайцев о Петербурге: «Классный город. Отличается от Москвы – более спокойный, расслабленный. И хоккейная инфраструктура в СКА создана идеальная – только играй»
Никита Зайцев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.
В межсезонье защитник перешел в СКА.
– Успели Питер посмотреть?
– Классный город. Спокойный. Отличается от Москвы – более спокойный и расслабленный. С отличной архитектурой.
И вся хоккейная инфраструктура в СКА создана для нас идеальная – только играй. Сумасшедший уровень организации, – сказал защитник СКА Никита Зайцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Известия»
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