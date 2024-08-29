Зайцев о Петербурге: «Классный город. Отличается от Москвы – более спокойный, расслабленный. И хоккейная инфраструктура в СКА создана идеальная – только играй»

Никита Зайцев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

В межсезонье защитник перешел в СКА .

– Успели Питер посмотреть?

– Классный город. Спокойный. Отличается от Москвы – более спокойный и расслабленный. С отличной архитектурой.

И вся хоккейная инфраструктура в СКА создана для нас идеальная – только играй. Сумасшедший уровень организации, – сказал защитник СКА Никита Зайцев .