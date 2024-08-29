Зайцев о сборной: «Все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо и что турниры без нас – это не так интересно»

Никита Зайцев рассказал, как игроки НХЛ относятся к отстранению сборной России

Российские сборные отстранены от международных турниров по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

– Вам уже 32 года. Верите, что успеете доиграть до момента, когда Россию вернут на Олимпиаду и чемпионат мира и у вас получится снова сыграть за нее на международном уровне?

– Почему бы и нет. Если буду находиться в оптимальной форме и здоров, то вполне возможно. Главное, чтобы сборную вернули как можно быстрее.

– Как вообще нероссийские игроки НХЛ относятся к бану наших сборных?

– Все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо, что все турниры без России – это не так интересно, – сказал защитник СКА Никита Зайцев, игравший в НХЛ за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».