Лукоянов заработает 6 млн рублей за сезон в «Юнисоне» (Metaratings)

Оклад Артема Лукоянова по контракту с «Юнисоном» составит 6 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает Metaratings.

Вчера Артем Лукоянов перешел в «Юнисон » из Olimpbet ВХЛ.

Последние 13 сезонов он провел в «Ак Барсе». В минувшем сезоне нападающий сыграл за клуб 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 5 игр.