Лукоянов заработает 6 млн рублей за сезон в «Юнисоне» (Metaratings)
Оклад Артема Лукоянова по контракту с «Юнисоном» составит 6 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает Metaratings.
Вчера Артем Лукоянов перешел в «Юнисон» из Olimpbet ВХЛ.
Последние 13 сезонов он провел в «Ак Барсе». В минувшем сезоне нападающий сыграл за клуб 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 5 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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