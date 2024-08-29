Лукоянов и Петров будут получать по 50 тысяч рублей в месяц в «Юнисоне». Экс-форварды «Ак Барса» переходят в клуб ВХЛ («Матч ТВ»)

Артем Лукоянов и Кирилл Петров будут зарабатывать по 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось , что экс-нападающие «Ак Барса » перейдут в московский «Юнисон».

С сезона-2024/25 команда будет выступать в Olimpbet ВХЛ. В минувшем сезоне «Юнисон» стал обладателем Кубка Регионов НМХЛ.

«Лукоянов и Петров подписали минимальные контракты по меркам ВХЛ , и получать они будут по 50 тысяч рублей в месяц. Они перешли в «Юнисон‑Москва» не ради денег, а за идею.

При этом игроки могут рассчитывать на бонусы и премии. Этот момент обсуждался, и в новом клубе их этим не обидят», – сообщил источник «Матч ТВ ».