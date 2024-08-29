Лукоянов и Петров будут получать по 50 тысяч рублей в месяц в «Юнисоне». Экс-форварды «Ак Барса» переходят в клуб ВХЛ («Матч ТВ»)
Артем Лукоянов и Кирилл Петров будут зарабатывать по 50 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что экс-нападающие «Ак Барса» перейдут в московский «Юнисон».
С сезона-2024/25 команда будет выступать в Olimpbet ВХЛ. В минувшем сезоне «Юнисон» стал обладателем Кубка Регионов НМХЛ.
«Лукоянов и Петров подписали минимальные контракты по меркам ВХЛ, и получать они будут по 50 тысяч рублей в месяц. Они перешли в «Юнисон‑Москва» не ради денег, а за идею.
При этом игроки могут рассчитывать на бонусы и премии. Этот момент обсуждался, и в новом клубе их этим не обидят», – сообщил источник «Матч ТВ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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