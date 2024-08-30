Лукоянов перешел в «Юнисон» из ВХЛ. 35-летний форвард провел 13 сезонов в «Ак Барсе»

Артем Лукоянов перешел в «Юнисон» из Olimpbet ВХЛ

Будущий сезон станет для московского клуба первым в лиге. Ранее сообщалось , что зарплата игрока может составить 50 тысяч рублей в месяц.

«35-летний форвард выступал в КХЛ на протяжении 13 лет в составе «Ак Барса ». Всего Лукоянов провел за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Добро пожаловать в команду, Артем!» – сказано в сообщении пресс-службы «Юнисона ».

Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)