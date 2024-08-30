Лукоянов перешел в «Юнисон» из ВХЛ. 35-летний форвард провел 13 сезонов в «Ак Барсе»
Артем Лукоянов перешел в «Юнисон» из Olimpbet ВХЛ
Будущий сезон станет для московского клуба первым в лиге. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может составить 50 тысяч рублей в месяц.
«35-летний форвард выступал в КХЛ на протяжении 13 лет в составе «Ак Барса». Всего Лукоянов провел за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.
Добро пожаловать в команду, Артем!» – сказано в сообщении пресс-службы «Юнисона».
Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Юнисона»
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