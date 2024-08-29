Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)

Артем Лукоянов и Кирилл Петров продолжат карьеру в Olimpbet ВХЛ.

Как сообщает «Бизнес Online», экс-нападающие «Ак Барса» перейдут в московский «Юнисон».

С сезона-2024/25 команда будет выступать в ВХЛ. В минувшем сезоне «Юнисон» стал обладателем Кубка Регионов НМХЛ.

Артем Лукоянов провел 13 сезонов подряд в «Ак Барсе ». В минувшем сезоне он сыграл за клуб 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 5 игр.

Кирилл Петров провел в Казани последние 5 сезонов. В сезоне-2023/24 он провел 50 матчей в регулярке и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 3 матчах и отметился 2 (0+2) баллами.