Экс-форварды «Ак Барса» Лукоянов и Петров перейдут в «Юнисон» из ВХЛ («Бизнес Online»)
Артем Лукоянов и Кирилл Петров продолжат карьеру в Olimpbet ВХЛ.
Как сообщает «Бизнес Online», экс-нападающие «Ак Барса» перейдут в московский «Юнисон».
С сезона-2024/25 команда будет выступать в ВХЛ. В минувшем сезоне «Юнисон» стал обладателем Кубка Регионов НМХЛ.
Артем Лукоянов провел 13 сезонов подряд в «Ак Барсе». В минувшем сезоне он сыграл за клуб 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 5 игр.
Кирилл Петров провел в Казани последние 5 сезонов. В сезоне-2023/24 он провел 50 матчей в регулярке и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф форвард сыграл в 3 матчах и отметился 2 (0+2) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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