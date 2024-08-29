Абросимов о словах Разина про «анти-хоккеистов»: «Не обращаю внимания, это эмоции, перепугались за своего лидера. Если была бы какая-то грязь, я получил бы огромный штраф»

Роман Абросимов ответил на критику со стороны Андрея Разина.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко . Нападающий «Металлурга » получил травму , его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

– Вас, кстати, удивил поступок Андрея Разина? Увел команду в раздевалку, а на пресс-конференции заявил, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, которых надо выгонять из лиги…

– Я на это особого внимания не обращаю. Все понятно: эмоции, все перепугались за своего игрока и лидера. У нас, когда люди кубки выигрывают или наоборот, плохо играют, то их тоже осуждают. Здесь всегда 50 на 50.

Есть часть людей, которая адекватно все воспринимает, но есть и негатив. Без этого никуда, это жизнь.

– Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, наоборот, поддержал вас.

– Да, плюс ребята и руководство успокоили. Мне передали информацию от судей, что все было нормально, в пределах правил.

Реально, если бы с моей стороны была какая-то грязь, то я уже получил бы огромный штраф. Дело случая, просто так получилось, – сказал защитник «Нефтехимика » Роман Абросимов.