Абросимов о словах Разина про «анти-хоккеистов»: «Не обращаю внимания, это эмоции, перепугались за своего лидера. Если была бы какая-то грязь, я получил бы огромный штраф»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Вас, кстати, удивил поступок Андрея Разина? Увел команду в раздевалку, а на пресс-конференции заявил, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, которых надо выгонять из лиги…
– Я на это особого внимания не обращаю. Все понятно: эмоции, все перепугались за своего игрока и лидера. У нас, когда люди кубки выигрывают или наоборот, плохо играют, то их тоже осуждают. Здесь всегда 50 на 50.
Есть часть людей, которая адекватно все воспринимает, но есть и негатив. Без этого никуда, это жизнь.
– Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, наоборот, поддержал вас.
– Да, плюс ребята и руководство успокоили. Мне передали информацию от судей, что все было нормально, в пределах правил.
Реально, если бы с моей стороны была какая-то грязь, то я уже получил бы огромный штраф. Дело случая, просто так получилось, – сказал защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов.
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