Премьер Канады о смерти Годро: «Джонни из США, но болельщики в Калгари и всей Канаде будут помнить его как одного из наших»
Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи со смертью Джонни Годро
31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
«Джонни Годро хоть и приехал из Соединенных Штатов, но хоккейные болельщики в Калгари и по всей Канаде будут помнить его как одного из наших. Сегодня наши мысли с его партнерами по команде, друзьями и семьей Годро», – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Джастина Трюдо
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