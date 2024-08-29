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Демидов забил СКА в турнире Пучкова, закатив шайбу Серебрякову между щитков без броска

Иван Демидов забил в ворота СКА в турнире имени Пучкова.

СКА играет против России U23 в турнире имени Николая Пучкова. 

На 43-й минуте матча 18-летний форвард Иван Демидов забил гол в ворота Никиты Серебрякова, без броска закатив шайбу между щитками голкипера. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей России»
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