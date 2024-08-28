Роман Ротенберг: «Если бы у Кузнецова были понты, он не играл бы в СКА. Евгений адаптируется – быт семье нужно обустроить, зуб ему недавно вырвали»

Роман Ротенберг рассказал об адаптации Евгения Кузнецова в КХЛ

– Кузнецов скромно поселился в спальном районе рядом с Ледовым дворцом. Вас удивило, что он не выбрал себе роскошную квартиру в элитном районе Санкт‑Петербурга?

– Потому что Кузнецов профессионал. Каждый спортсмен каждый день доказывает заново, кто он.

Кузнецов только адаптируется к нашей лиге, на него выпала большая эмоциональная нагрузка. Но он выходит на турнире Пучкова, играет матчи, забивает буллиты и голы. Быт семье нужно обустроить, зуб ему недавно вырвали.

Это хоккей. Но надо оставаться профессионалом. И несмотря на тяжелые дни адаптации, Евгений играет здорово, решает исход матчей. Это и есть правильное отношение к хоккею.

Когда человек правильно относится к хоккею, то хоккей награждает спортсмена и его команду победами.

– То есть скромная квартира говорит о том, что у Кузнецова нет звездных замашек?

– А почему должно быть по‑другому? Так и должно быть.

– Человек без понтов.

– Если бы у Кузнецова были понты, он не играл бы в СКА , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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