«Курск, это для тебя!» Ротенберг о благотворительном матче и 3 млн рублей в фонд помощи детям
Роман Ротенберг оценил пожертвование СКА в фонд помощи детям Курской области
Сегодня после предсезонной презентации петербургский клуб провел благотворительный матч и пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области.
«Курск, это для тебя!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Роман Ротенберг: «10 112 болельщиков на презентации Кузнецова! Собрали 1 млн рублей на поддержку детей из Курской области, вместе мы можем все»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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